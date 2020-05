SpaceX i NASA łączą siły. Kiedy i jak oglądać historyczny start [Wideo]

W środę, 27 maja będziemy mogli obserwować start pierwszej wspólnej, załogowej misji NASA i SpaceX . Będzie to duża próba dla firmy Elona Muska, ponieważ pierwszy raz kapsuła Crew Dragon Demo-2 zabierze ludzi w przestrzeń kosmiczną.

Dla Stanów Zjednoczonych i NASA to również bardzo ważna misja, ponieważ będzie to pierwszy lot załogowy od 9 lat niezależny od Rosjan. Do tej pory Amerykanie korzystali z ich rakiety oraz kapsuły załogowej Sojuz.