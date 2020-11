Sonda Hayabusa 2 wraca na Ziemię. Niesie ze sobą cenny ładunek

Na pustyni w Australii Południowej, w pobliżu miasteczka Woomera, trwają przygotowania do przejęcia ładunku, który sonda Hayabusa 2 sprowadzi na Ziemię już 6 grudnia 2020. To przełomowa misja, ponieważ niezwykle rzadko naukowcy mają okazję zbadać próbki zebrane z odległych ciał niebieskich. W tym przypadku materiał do badań pochodzić będzie z asteroidy Ryugu.