Smog i koronawirus to zabójcze połączenie? Nowe badania oceniają ryzyko

Najnowsze badania, przeprowadzone przez Office for National Statistics, wykazały, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może zwiększyć ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Zdaniem badaczy smog zwiększa śmiertelność nawet o 6 proc.

W związku z tym infekcje dróg oddechowych, jak ta wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2, zbierają śmiertelne żniwa o 6 proc. częściej. The Guardian zwraca również uwagę na inne badania, przeprowadzone m.in. w USA i Holandii. Te oceniały, że ryzyko zgonu spowodowane połączeniem zanieczyszczonego powietrza i COVID-19 wzrasta od 8 do 15 proc.

Zdaniem ekspertów może to wyjaśniać, dlaczego w obszarach miejskich infekcje wywołane SARS-CoV-2 mają zwykle cięższy przebieg. Office for National Statistics (ONS) zwraca jednak uwagę, że zebrane dane nie brały pod uwagę innych czynników, które również mogły wpłynąć na przebieg COVID-19 .

- Stałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza jest znaną przyczyną trudności w oddychaniu i innych długotrwałych dolegliwości w płucach i sercu - podaje ONS w swoim raporcie. To daje podstawy, by podejrzewać, że smog faktycznie może osłabiać odporność również w przypadku COVID-19.

Prof. Matthew Cole z University of Birmingham, który przeprowadził analizę w Holandii, jest zdania, że wyniki podane przez Office for National Statistics są zbyt ogólne. - Badanie ONS wykorzystuje bardzo niekonwencjonalny sposób grupowania danych - komentuje prof. Cole. - W tym badaniu wykorzystano 175 stosunkowo dużych grup regionalnych. Oznacza to, że cechy każdego regionu mogą zostać uśrednione.