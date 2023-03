Śmigłowiec z Afganistanu i broń z Iranu. Ciekawy sprzęt na ukraińskim froncie

Ukraińcy korzystają z afgańskich śmigłowców Mi-17 do wystrzeliwania irańskiej amunicji kal. 80 mm, jak donosi Defence Express. To nie pierwszy raz, kiedy w Ukrainie zauważono broń z Iranu. Wyjaśniamy, skąd mogli pozyskać ją Ukraińcy i jakie ma możliwości.

Ukraiński serwis Defence Express przypomina, że już w zeszłym roku w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których można było zauważyć ukraińskich żołnierzy z pociskami odłamkowo-burzącymi OF-462 kal. 122 mm, które zostały wyprodukowane w Iranie. Broń najprawdopodobniej pochodziła z przemytu, została przechwycona przez Stany Zjednoczone i w późniejszym czasie przekazana Ukrainie.

Ukraińcy korzystają z broni produkowanej w Iranie

Teraz eksperci z Ukraine Weapons Tracker zauważyli, że Siły Powietrzne Ukrainy korzystają z irańskich rakiet S-8OF HE-FRAG, znanych również pod nazwą "Fadak 2". Co więcej, są one montowane na "afgańskim" śmigłowcu Mi-17-V5. Tego typu wiropłaty, które należały do Sił Zbrojnych Afganistanu, zostały przekazane Ukrainie na początku 2022 r. Jak już informował Adam Gaafar, są to śmigłowce odebrane przez USA po zajęciu Afganistanu przez talibów.

Mi-17V-5 został zaprojektowany na bazie śmigłowca Mi-8. Tego typu maszyny mogą przetransportować 4,5 t ładunku lub do 36 żołnierzy w pełnym wyposażeniu. Ich maksymalna prędkość wynosi 250 km/h a jej zasięg (z dodatkowymi zbiornikami paliwa) sięga 1100 km. Podstawowe uzbrojenie śmigłowca to działko kal. 23 mm, karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i 12,7 mm. Mi-17 może przenosić do 1500 kg uzbrojenia, w tym swobodnie opadające bomby kierowane, rakiety czy pociski kierowane np. kierowany pocisk rakietowy przeciwpancerny 9M17P Scorpion i 9K114 Szturm.

Według Militarny, oznaczenie irańskich niekierowanych pocisków rakietowych S-8OF HE-FRAG, wskazuje, że jest to partia wyprodukowana w 2022 r. To z kolei oznacza, że Ukraina otrzymała je niedawno. Inny, ukraiński serwis - Defence Express zwraca natomiast uwagę na specyfikację pocisków. Irańskie S-8OF mają masę 11,4 kg, przy czym 3,8 kg to masa głowica, a ich zasięg wynosi 1300-4000m. Pociski tego typu są używane m.in. do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów i piechoty.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski