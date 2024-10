Śmigłowiec przyszłości dla NATO. Program NGRC bez Polski

NGRC to program zainicjowany przez część europejskich członków NATO. Rozpoczęły go Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, do których dołączyła także Kanada. Polska, która intensywnie modernizuje i rozwija swoją flotę śmigłowców, nie zdecydowała się na przystąpienie do programu.

Według wstępnych założeń będzie on zdolny do lotu z prędkością ponad 400 km/h, jego zasięg bez tankowania w powietrzu będzie sięgał 1600 km, a udźwig pozwoli na przenoszenie ładunków o masie co najmniej 2,5 tony. Śmigłowiec ma być przy tym na tyle niewielki, by można było go transportować w ładowni samolotu C-17, a także oferować możliwość działania bez załogi.