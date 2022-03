Słowackie systemy S-300. Są już na granicy z Ukrainą

Systemy przeciwlotnicze S-300 należą do klasy środków o średnim zasięgu (do 150 km) zdolnym do zwalczania samolotów bądź pocisków balistycznych takich jak Iskander czy Toczka-U na pułapie ponad 5 km (do 25 km). Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ dostarczone przez państwa Zachodu ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze typu MANPADS nie umożliwiają zwalczania celów latających na wyższym pułapie.