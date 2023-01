Słowacja gotowa do przekazania 30 czołgów T-72. Stawia jeden warunek

Minister obrony Słowacji Jarosław Nagy podczas briefingu w Centrum Medialnym Ukrainy zgłosił gotowość kraju do przekazania Ukrainie czołgów T-72 . Według ministra obecnie na uzbrojeniu republiki znajduje się 30 czołgów T-72 , a Słowacja jest gotowa przekazać je Ukrainie, jeśli zachodni sojusznicy zapewnią zastępstwo dla tych ciężkich pojazdów opancerzonych.

"Latem 2022 r. uzgodniliśmy z Niemcami, że będziemy mogli przekazać Ukrainie 30 BMP w zamian za 15 Leopardów. W grudniu 2022 r. otrzymaliśmy tylko jeden czołg. Spodziewamy się, że w marcu otrzymamy jeszcze dwa czołgi i będziemy je otrzymywać co miesiąc, aż zdobędziemy wszystkie. Ale nie ma żadnych negocjacji w sprawie transferu Leopardów ze Słowacji do Ukrainy" – przekazał urzędnik.

T-72 to zaprojektowany przez Związek Radziecki główny czołg bojowy, który wszedł do służby w latach siedemdziesiątych. Czołg jest uzbrojony w 125 mm gładkolufowe działo, które jest zdolne do wystrzeliwania różnych pocisków, w tym odłamkowo-burzących, przeciwpancernych i pocisków kierowanych.