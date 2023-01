Wyjątkowy T-72 trafi do Ukrainy. Premier Czech zostawił na nim wiadomość

"Napisałem krótką wiadomość do dzielnych ukraińskich obrońców na czołgu T-72, który trafi do Ukrainy" – poinformował Fiala na Twitterze. "Wierzę, że Ukraińcy zwyciężą w walce z rosyjskim agresorem" – dodał.

Należy dodać, że czeska firma Excalibur Army otrzymała kontrakt na renowację i modernizację 90 czołgów Т-72 , który jest finansowany wspólnie przez Stany Zjednoczone i Holandię. Prace nad czołgami prowadzone są w fabryce w mieście Sternberk. Według planów część czołgów miała trafić do Sił Zbrojnych Ukrainy do końca 2022 roku, a pozostałe dotrą w 2023 roku.

Czeski T-72 ma również ulepszony system automatycznego ładowania, zdolny do przyjęcia dłuższej amunicji, w tym 9M119 Svir. Pocisk ten ma zasięg rażenia od 4 tys. do 5 tys. m i jest kierowany za pomocą wiązki lasera. Sam czołg jest napędzany ulepszonym silnikiem wysokoprężnym V-84-1 rozwijającym moc 840 KM. Może poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h przy maksymalnym zasięgu 500 km.

Opancerzony pojazd TATRA TREVA 30 na bazie podwozia ciężarówki Tatra Т815 8×8 został wyposażony w opancerzony czterodrzwiowy kokpit, chroniący przed lekką broń karabinową i odłamki. Ma on także na wyposażeniu wyciągarkę zdolną do udźwigu masy do 50 ton oraz wydajny generator. Pojazd przeznaczony jest do ewakuacji i naprawy wadliwego lub uszkodzonego sprzętu.