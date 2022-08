Słońce zwiększa swoją aktywność. Eksperci mówią o silnych rozbłyskach słonecznych

Naukowcy z amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (ang. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) prognozują, że 16 sierpnia istnieje 30 proc. szans na pojawienie się rozbłysków słonecznych klasy M i 10 proc. szans na wystąpienie rozbłysków klasy X. Ma to związek z aktywnością plamy słonecznej AR3078, która praktycznie bezpośrednio zwrócona jest w stronę naszej planety.

W obrębie każdej z wymienionych kategorii stosuje się dodatkową skalę od 1 do 9, aby precyzyjniej ocenić siłę danego rozbłysku słonecznego. Im większa liczba, tym silniejszy rozbłysk w obrębie danej kategorii. Przykładowo, NASA w 2003 roku zarejestrowała rozbłysk słoneczny klasy X. Był on jednak tak silny, że przeciążył mierzącego go czujniki. Zanim do tego doszło, został określony jako rozbłysk X28, co pozwala zobaczyć, że skala punktowa ma tylko umowny charakter. Rozbłyski klasy X mogą być naprawdę potężne, na szczęście eksperci szacują, że dochodzi do nich średnio 10 raz w roku.