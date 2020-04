SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [28.04.2020]

Nagrania UFO odtajnione

Marynarka wojenna USA zdecydowała się na odtajnienie i udostępnienie online trzech nagrań przedstawiających niezidentyfikowane obiekty latające . I chociaż same nagrania był znane od lat, to dopiero w tym momencie USA zdecydowało się potwierdzić ich autentyczność. Dlaczego? Poza oczywistą sensacją, jaką udało się wywołać Departamentowi Obrony, to mieli oni również inne powody .

Kosmiczna broń USA

Nie ze względu na zagrożenie ze strony UFO, a raczej z powodu zagrożeń na Ziemi. Do amerykańskiego wojska trafiła technologia polegająca na zagłuszaniu komunikacji satelitarnej . Amerykańskie oddziały kosmiczne (US Space Force) zostały wyposażone w pierwszą tego typu broń, która pozwoli na blokowanie wrogich satelitów.

Chiny szykują się na Marsa

Tymczasem w Chinach trwają przygotowania do misji na Marsa. Co prawda do lotów załogowych jeszcze daleko, ale w lipcu tego roku chińska agencja kosmiczna po raz pierwszy wystrzeli łazik, który ma wylądować na Czerwonej Planecie. Plany Chin są ambitne, a do komunikacji ze statkiem na Marsie posłuży nowo powstały radioteleskop gigantycznych rozmiarów.