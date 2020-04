Rok 2020 może być najgorętszym rokiem w historii pomiarów

Meteorologowie szacują, że istnieje 50-75 proc. prawdopodobieństwo tego, że rok 2020 może być najgorętszym rokiem w historii pomiarów. Do tej pory to miano to dzierży rok 2016.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Termometr pokazujący 22 stopnie Celsjusza. (Getty Images)