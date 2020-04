Chiny budują największy radioteleskop w Azji. Posłuży do komunikacji z Marsem

- To będzie kluczowy element, dzięki któremu odbierzemy dane wysyłane przez marsjański próbnik. Będzie on się znajdował nawet 400 milionów kilometrów od Ziemi, a przesyłane przez niego sygnały będą bardzo słabe - przyznał Li Chunlai, zastępca głównego projektanta pierwszej chińskiej misji marsjańskiej.

Budowa teleskopu została rozpoczęta w 2018 roku i ma zakończyć się w tym. Będzie to największy tego typu sprzęt w Azji i jeden z największych na świecie. W tym momencie największy, 100-metrowy radioteleskop to Green Bank Telescope w Wirginii Zachodniej.

Chiny mają za sobą już pierwsze udane misje na Księżyc , chociaż nie zawsze odbywały się one bez trudności . Nie jest więc niczym dziwnym, że kolejnym planem jest podbój dalszych regionów przestrzeni kosmicznej. Do tej pory na Marsa udało się przeprowadzić 21 misji NASA, 4 misje ZSRR/Rosji, 3 misje Unii Europejskiej oraz 1 misję Indii.

Chiny bardzo ambitnie podchodzą do marsjańskiej misji. Mimo że będzie to ich pierwsza misja na Czerwoną Planetę, to planują posadzić na powierzchni łazik. Jak do tej pory nie udało się to żadnej innej agencji kosmicznej, a NASA dokonała tego dopiero po 9 latach od pierwszej misji na Marsa.