SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [21.07.2020]

Trojan BlackRock wykrada dane z 337 aplikacji, w tym Facebook, Gmail, mBank i Allegro. Rosjanie się zbroją i szykują budowę sześciu nowych okrętów. Dokonano także ważnego odkrycia dotyczącego planety Wenus. To i wiele więcej w dzisiejszym skrócie newsów ze świata technologii i nauki.

Eksperci z Threat Fabric ostrzegają przed nowym zagrożeniem dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Szkodliwe oprogramowanie o nazwieBlackRock wykrada dane logowania oraz informacje o kartach płatniczych z łącznie 337 aplikacji.

Trojan nie ingeruje bezpośrednio w kod tych aplikacji. Działa jak dodatkowa nakładka na Androida, która aktywuje się po użyciu jednej ze znanych jej aplikacji. Złośliwe oprogramowanie kryje się pod nazwą "Google Update" i występuje przynajmniej w 5 wersjach poza Sklepem Play.

Ważne odkrycie - Wenus jednak posiada aktywność wulkaniczną

Naukowcy od wielu lat uważali, że Wenus jest całkowicie uśpioną planetą i nie posiada żadnej aktywności wulkanicznej, a tym samym tektoniki płyt. Nowe odkrycie badaczy z Uniwersytetu Maryland i Instytutu Geofizyki Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego w Zurichu udowadnia, że wcześniejsze teorie były błędne.

Na podstawie zdjęć z sondy NASA Magellan udało się wykryć 133 struktury wulkaniczne. Aż 37 z nich wskazywała na aktywność w ciągu ostatnich 2-3 milionów lat. W skali geologicznej to bardzo krótki okres czasu. Wcześniej naukowcy sądzili, że Wenus jest uśpiona od pół miliarda lat.

Saturn w opozycji - planeta jest widoczna gołym okiem z Ziemi

Ziemia znalazła się na linii pomiędzy Słońcem a Saturnem. To zjawisko zwane jest opozycją i zdarza się raz do roku. W ciągu tego czasu, widoczność planety z Ziemi jest najlepsza i to świetny czas aby wyciągnąć teleskop i poszukać pierścieni Saturna. Jak go znaleźć na niebie? Sprawdź tutaj.

Rosjanie się zbroją - zapowiedziano budowę sześciu okrętów

Władimir Putin podczas uroczystości w Kerczu na anektowanym Krymie poinformował o rozpoczęciu budowy sześciu nowych okrętów. Wśród nich wymienił dwa atomowe okręty podwodne, dwie fregaty oraz dwa okręty desantowe. Te dwa ostatnie mają zostać zbudowane właśnie w anektowanym Kerczu, a Putin oficjalnie wziął udział w uroczystościach położenia stępek.

Asfalt może być niebezpieczny dla naszego zdrowia

Asfalt to materiał występujący naturalnie, ale też w wyniku przerobu ropy naftowej. Wykorzystuje się go głównie do budowy dróg. Jego konsystencja zależy od warunków atmosferycznych, a jak się teraz okazuje, pod wpływem dużego nasłonecznienia oraz opadów deszczu może uwalniać toksyczne i rakotwórcze związki.