Opozycja Saturna – niesamowite zjawisko na niebie. Planetę można teraz zobaczyć gołym okiem

Opozycja to sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie (w tym przypadku Ziemia i Saturn) znajdują się dokładnie po przeciwnej stronie od Słońca. To znaczy, że nasza planeta znalazła na linii między Saturnem a Słońcem. Tym samym, jest to moment w którym oba ciała niebieskie znajdują się najbliżej siebie w roku.

Opozycja Saturna – jak znaleźć planetę na niebie?

Po znalezieniu Jowisza, należy poszukiwać nieco mniej jasnego obiektu, znajdującego się na lewo od planety. To będzie właśnie Saturn. Powinien upewnić was fakt, że* oba obiekty nie będą migotać na niebie, w przeciwieństwie do gwiazd*. Wójcicki zauważa też, że w tym roku obie planety nadal przemieszczają się na tle letnich gwiazdozbiorów zodiakalnych. To znaczy, że aby obserwować Saturna i Jowisza, należy znaleźć punkt nie otoczony wysokimi drzewami czy budynkami. Do obserwacji nocnego nieba zawsze najlepsze są długie polany, nie otoczone lasami.