Skąd się wzięło całowanie? Naukowcy badają ewolucyjne korzenie pocałunków

Ale poszukując podobieństw w królestwie zwierząt, znalezienie zachowań, które pasują do formy i funkcji ludzkiego całowania, nie jest łatwe. Wiele gatunków angażuje się w jakiś rodzaj przytulania, ale jedyne porównywalne zachowania polegające na całowaniu są obserwowane u naszych najbliższych kuzynów ewolucyjnych, szympansów i bonobo .

Adriano R. Lameira z University of Warwick przeprowadził kompleksowy przegląd istniejących hipotez, aby zbadać ewolucyjne korzenie tego intymnego zachowania. Analiza doprowadziła go do wniosku, że podstawowym sposobem nawiązywania i utrzymywania więzi w strukturach społecznych małp człekokształtnych jest iskanie, pielęgnacja futra między członkami grupy. Idąc dalej tym tropem uczony założył, że przodkowie małp człekokształtnych angażowali się w tego typu zachowania. W miarę upływu czasu i ewolucji ludzi, którzy mieli coraz mniej włosów na ciele, potrzeba intensywnego iskania zmniejszyła się, ale aspekt więzi społecznych pozostał ważny.