Oddali Ukraińcom wszystko, co mieli. Już pełnią oficjalną służbę

W sierpniu 2024 r. ukraińskie ministerstwo obrony oficjalnie poinformowało, że zezwala na wejście szwedzkich transporterów opancerzonych Pbv 302 do służby, a w październiku 2024 r. do sieci trafiły zdjęcia pokazujące transport Pbv 302 drogą kolejową przez Europę. Pojazdy zauważono m.in. na jednej ze stacji kolejowych w Czechach.

Nagranie opublikowane przez Siły Lądowe Ukrainy dowodzi, że pojazdy (lub przynajmniej ich część) są już w Ukrainie i weszły do aktywnej służby. Żołnierze zostali przeszkoleni z ich obsługi i mieli czas, aby ocenić szwedzkie pojazdy. Na wspomnianym nagraniu zwracają uwagę przede wszystkim na łatwość obsługi transporterów opancerzonych Pbv 302, praktyczną konstrukcję i komfort jazdy. Chwalą również możliwości pojazdu w zakresie poruszania się po trudnym terenie, w tym po miękkim podłożu, bagnach, piaszczystych terenach czy przeszkodach wodnych.

Pbv 302 to szwedzki transporter opancerzony opracowany w latach 60. XX wieku przez Haglund & Saner. Pojazdy zaczęto seryjnie produkować w 1966 r., a łącznie wyprodukowano ich ok. 700. Pbv 302 przez lata stanowił podstawowy pojazd szwedzkiej piechoty zmechanizowanej. Ze służby zaczęto go wycofywać na początku lat 90. XX wieku, kiedy Szwedzi rozpoczęli wprowadzanie bojowych wozów piechoty CV90.