USA wysłały nowe siły na Bliski Wschód. To jasny sygnał dla Iranu

W obliczu potencjalnej eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone skierują do regionu znaczne siły. "Zgodnie z naszymi zobowiązaniami do ochrony obywateli i sił USA na Bliskim Wschodzie, obrony Izraela i deeskalacji poprzez odstraszanie i dyplomację, Sekretarz Obrony nakazał rozmieszczenie dodatkowych niszczycieli obrony przeciwrakietowej, eskadry myśliwców i samolotów tankowców oraz bombowców dalekiego zasięgu B-52 należących do Sił Powietrznych USA", jak można przeczytać w oświadczeniu Pentagonu.

Pentagon zamierza przeznaczyć nawet 48,6 miliarda dolarów na modernizację bombowców do wersji B-52J. Zmiany umożliwią użytkowanie floty B-52 do co najmniej 2060 r. i obejmą m.in. wymianę silników, modernizację awioniki, systemów komunikacji, systemów walki elektronicznej, montaż nowego radaru AESA, kół, hamulców, a także komory do przenoszenia uzbrojenia. Aktualnie wykorzystywane bombowce to te wyprodukowane w latach 1960-1962. Mają one ok. 50 m długości, 12,5 m wysokości i rozpiętość skrzydeł blisko 57 m. Napędza je osiem silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney TF33-P-3/103, dzięki którym są w stanie rozwijać prędkość ponad 1000 km/h.