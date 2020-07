Niepokojące odkrycie naukowców. Asfalt może zagrażać ludziom i środowisku

Zdaniem ekspertów, największym problemem jest spoiwo używane przy kładzeniu nawierzchni na drogach asfaltowych. Tak zwany cement asfaltowy to czarny klej, który służy do łączenia kamieni, piasku i żwiru na utwardzanych drogach. Jest on wytwarzany z resztek ropy naftowej, na końcu procesu jej destylacji.