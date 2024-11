Starlinki nad Polską. Kosmiczny pociąg dalej widoczny

Poniedziałek to kolejny dzień, kiedy miłośnicy zjawisk astronomicznych - ale nie tylko - będą mogli oglądać przelot satelitów Starlink nad Polską. Jak donosi serwis Nocne Niebo, Starlinki pojawią się nad naszymi głowami dość wcześnie, bo już o 17:43. Można jednak liczyć na długi, trwający aż osiem minut przelot i jednoczesną widoczność 23 satelitów telekomunikacyjnych na nocnym niebie. Są one już w znacznym oddaleniu od siebie, ale nadal tworzą widowiskową konstelację.

Kosmiczny pociąg rozpocznie swoją podróż na zachodnim niebie. To tam powinniśmy kierować swój wzrok, aby dostrzec Starlinki. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i bezchmurnym niebie urządzenia będą dobrze widoczne z większości lokalizacji w Polsce. Do ich obserwacji nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń.

Do końca 2024 r. zostały niecałe dwa miesiące, ale w tym czasie nie zabraknie innych okazji do podziwiania różnorodnych zjawisk astronomicznych. Przez kilka kolejnych dni nad naszymi głowami będą pojawiały się Starlinki, a firma SpaceX planuje już kolejne misje wystrzelenia satelitów telekomunikacyjnych na niską orbitę okołoziemską. Mowa tutaj o misjach: Starlink G6-77, Starlink G9-10 oraz Starlink G6-69, na co zwraca uwagę serwis Nocne Niebo.