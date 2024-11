Rosjanie wysłali nowoczesny Su‑57 do Chin. Mieli ku temu powód

Jak donoszą chińskie media państwowe, był to pierwszy lot rosyjskiego Su-57 do Chin. Maszyna weźmie udział w 15. edycji targów lotniczych Airshow China 2024, które rozpoczną się 12 listopada i potrwają sześć dni. Według serwisu chińskiego tygodnika Global Times na targach zadebiutować może również chiński myśliwiec J-35, co sugeruje zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych w poniedziałek, 4 listopada przez centrum prasowe Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA).