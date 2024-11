Japonia zmodernizuje F‑15. Zwiększy swoje możliwości bojowe

Japonia podjęła decyzję o zakupie pierwszych F-15 w połowie lat 70. Jako specjalny sojusznik USA otrzymała pozwolenie nie tylko na zakup samolotów, ale również na ich licencyjną produkcję w zakładach Mitsubishi Heavy Industries. Myśliwce oznaczone F-15J i F-15DJ (szkolno-bojowe) są w zasadzie identyczne z amerykańskimi F-15C/D poza tym, że oryginalne systemy walki elektronicznej i urządzenia do wykrywania pracy wrogich radarów zostały wymieniona na japońskie odpowiedniki. Poza tym samoloty pozbawiono instalacji umożliwiających przenoszenie broni jądrowej.

W 2020 r. Boeing podpisał z Mitsubishi Heavy Industries porozumienie o współpracy przy modernizacji samolotów. Prace mają się rozpocząć w najbliższym czasie, około dwa lata po pierwotnie planowanym terminie. Jednak przedstawiciele obu stron twierdzą, że harmonogram został dostosowany do nowych warunków i w tej chwili program jest realizowany zgodnie z planem. Przedstawiciel Boeinga powiedział, że niedługo rozpoczną się dostawy pierwszych komponentów niezbędnych do modernizacji samolotu.

Samolot ma długość 19,5 m, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 13 m i wysokość 5,6 m. Jego maksymalna prędkość wynosi około Mach 2,5, co przekłada się na około 3100 km/h na dużej wysokości. Promień bojowy F-15EX wynosi około 2000 km bez dodatkowego tankowania, a maksymalny zasięg z dodatkowymi zbiornikami paliwa wynosi ponad 4 000 km. Pułap operacyjny F-15EX sięga 18 000 m. Udźwig uzbrojenia samolotu sięga 13 ton, co pozwala na przenoszenie szerokiej gamy pocisków powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, bomb kierowanych oraz przeciwrakietowych.

Modernizacji ma zostać poddanych około 70 z około 200 F-15 pozostających w służbie japońskiego lotnictwa. Po zakończeniu prac będą ona stanowiły jeden z filarów japońskich lotniczych sił samoobrony, wspólnie z myśliwcami piątej generacji F-35 i japońską konstrukcją F-2. Ponadto za kilkanaście lat do produkcji ma wejść myśliwiec zupełnie nowej generacji opracowywany wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię w ramach programu Global Air Combat Programme. W czasie niedawnego spotkanie grupy G7 ministrowie obrony wymienionych państw rozmawiali na temat tego programu i ustalono, że do końca roku zostanie powołana wspólna organizacja do zarządzania całym projektem.