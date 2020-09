SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [10.09.2020 r.]

Polska wersja K2 Black Panther. Może wzmocnić naszą armię

Aerostat w woj. podkarpackim budzi kontrowersje

W gminie Ulanów w województwie podkarpackim miałby zostać oddany do użytku tzw. aerostat. Jest to latający pojazd wyposażony w radar. Wojsko planuje zakupić 14 hektarów ziemi pod jego użytek. Budzi to zastrzeżenia lokalnych mieszkańców. To nie jedyny znak zapytania - aerostaty borykają się także z problemami technicznymi, a w roku 2015 doszło do poważnego wypadku z udziałem jednego z nich.