Nowe czołgi dla Polski? Pokazano polską wersję K2 Black Panther

Program "Wilk" jest jednym z priorytetowych projektów Planu Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Natomiast głównym, potencjalnym kandydatem dla WP jest "spolonizowana" wersja koreańskiego czołgu K2 Black Panther. Hyunday Rotem przedstawił swój projekt pojazdu, opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego.

Podobnie do K2 Black Panther, wersja K2PL będzie uzbrojona w armatę 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów. Czołg będzie obsługiwać trzyosobowa załoga, do której dyspozycji będą zaawansowane czujniki. Pozwolą na automatyczne wykrywanie i śledzenie celów, a także wspomaganie w przypadku starcia ze śmigłowcami. Co ważne, czołg ma także wykorzystywać technologię pancerza reaktywnego (ERA).