Kontrowersyjny wojskowy aerostat będzie latał nad Polską. Mieszkańcy się obawiają

Ogromny radar zamontowany na aerostacie powstaje w gminie Ulanów (woj. podkarpackie). Wojsko użyje go do namierzania obiektów latających na odległość nawet kilkuset kilometrów. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce, co pogłębia wątpliwości okolicznych mieszkańców.

Zdjęcie poglądowe: amerykański aerostat z radarem (Materiały prasowe)