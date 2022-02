"Skarbiec Zagłady" na wyspie Spitsbergen. Niedługo trafią tam nowe próbki

W "Skarbcu Zagłady", który został zbudowany przez norweski rząd i uruchomiony w 2008 roku, w temperaturze wynoszącej -18 st. C przechowywane są zapasowe próbki nasion. Znajdują się one w specjalnych trójwarstwowych opakowaniach foliowych, które następnie trafiają do pudełek i na półki znajdujące się wewnątrz krypty. W razie potrzeby nasiona są wyjmowane i trafiają do "banków genów" na całym świecie.