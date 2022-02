"Potencjalnie niebezpieczna" asteroida. Wkrótce zbliży się do Ziemi.

Asteroida (455176) 1999 VF22, klasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna" już za kilka dni przeleci obok Ziemi . Jak zapewniają eksperci, będzie to całkowicie bezpieczne zdarzenie, a obiekt znajdzie się w odległości około 5,4 mln kilometrów od naszej planety, co jest odległością 14 razy większą niż odległość między Ziemią a Księżycem.

Kosmiczny obiekt, którego średnica według różnych szacunków wynosi od 190 do 430 metrów, minie naszą planetę we wtorek, 22 lutego o 8:54 czasu polskiego. Asteroidę po raz pierwszy zauważono w 1999 roku, gdy znajdowała się około 35 mln kilometrów.

Asteroida przeleciała obok Ziemi 31 października, ale astronomowie zlokalizowali ją dopiero 10 listopada. Pomógł w tym Catalina Sky Survey, amerykański program badawczy, którego celem jest poszukiwanie kosmicznych obiektów znajdujących się blisko Ziemi i stanowiących dla niej zagrożenie np. komet czy planetoid. Było to ostatnie tak bliskie podejście obiektu do Ziemi. Asteroida (455176) 1999 VF22 po raz kolejny znajdzie się w tak "bliskiej" odległości od naszej planety dopiero pod koniec lutego 2150 roku.

Według NASA asteroida (455176) 1999 VF22 nie będzie jedyną, która w tym miesiącu zbliży się do Ziemi. W piątek, 18 lutego o 22:45 czasu polskiego minie nas asteroida 2022 BH7. Obiekt o średnicy wynoszącej od 170 do 380 metrów będzie poruszał się z prędkością przekraczającą 80 tys. km/h i przeleci obok naszej planety w odległości ponad 2,9 mln kilometrów (co jest odległością 6 razy większą niż odległość między Ziemią a Księżycem).