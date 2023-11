Skandal w zespole akrobacyjnym Red Arrows. Piloci traktowali kobiety jak własność

Ich rezultat okazał się na tyle bulwersujący, że do sprawy odniósł się szef sztabu Królewskich Sił Powietrznych ( RAF – Royal Air Force ), generał (Air Chief Marshal) sir Richard Knighton.

Jak głosi cytowany przez Konflikty raport, służące w Red Arrows kobiety były "postrzegane jako własność" mężczyzn, którzy oczekiwali, że będą one traktować świadczenie usług seksualnych jako część swoich obowiązków.

Red Arrows to zespół akrobacyjny reprezentujący Królewskie Siły Powietrzne . Powstał w 1964 roku i początkowo latał na samolotach Folland Gnat. W ciągu dwóch lat wykształciła się obecna struktura zespołu, składającego się z dziewięciu pilotów zasiadających – od 1979 roku - za sterami samolotów BAE Hawk .

Selekcja do Red Arrows jest bardzo rygorystyczna – pilotami zespołu są wyłącznie ochotnicy, mający za sobą co najmniej 1500 godzin nalotu, doświadczenie z eskadry bojowej , a także ponadprzeciętne umiejętności pilotażu.

Służba w Red Arrows trwa trzy lata, a każdego roku następuje rotacja – odchodzi trzech pilotów o najdłuższym stażu, a zespół zasila trzech nowych. Pozwala to na zachowanie stałego poziomu doświadczenia .

Od 1979 roku zespół Red Arrows lata na samolotach BAE Hawk. Są to maszyny szkolno-treningowe , z dwuosobową kabiną (w Red Arrows podczas przelotów na miejsce pokazów drugie miejsce zajmuje mechanik, obsługujący tylko jeden konkretny samolot).

BAE Hawk to samolot jednosilnikowy, zbudowany w układzie dolnopłata. Maszyna ma długość nieco ponad 11 metrów i rozpiętość skrzydeł 9,4 m. Gotowy do startu samolot waży 5700 kg, może rozpędzić się do 1020 km/h i ma zasięg 2,9 tys. km.