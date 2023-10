Sojusznicy wycofują z Polski samoloty. Koniec operacji Carson

Informacja o zakończeniu operacji Carson pojawiła się na stronie RAF-u. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, brytyjskie samoloty brały w Polsce udział we wspólnych ćwiczeniach z udziałem polskich F-16 i włoskich F-35 .

Wspomniana przez brytyjskiego pilota doktryna ACE (Agile Combat Employment) to zestaw procedur i taktyk, mających zapewnić siłom powietrznym możliwość walki z przeciwnikiem, który dysponuje zdolnością zniszczenia baz lotniczych .

W ramach operacji Carson Brytyjczycy przysłali do Polski cztery samoloty Eurofighter Typhoon FGR4 . Wraz z pilotami i około 50-osobową obsługą naziemną brytyjskie maszyny stacjonowały w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny .

Samoloty Eurofighter Typhoon FGR4 to egzemplarze należące do trzeciej serii produkcyjnej (Tranche 3). W Wielkiej Brytanii wyróżniono je oznaczeniem FGR4, nawiązującym do zwiększonych zdolności w zakresie walki powietrznej, ataków na cele naziemne i prowadzenia rozpoznania (ang. fighter/ground attack/reconnaissance).