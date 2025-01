Sieją spustoszenie pod Kurskiem. Rosyjskie czołgi padają jeden po drugim

Analityk Forbes, David Axe, uważa, że to właśnie przeciwpancerne pociski kierowane wykorzystywane w wyrzutniach FGM-148 Javelin okazują się główną przeszkodą na drodze Rosjan dążących do wyparcia sił ukraińskich ze swojego terytorium. Zwraca uwagę na słowa jednego z rosyjskich blogerów wojennych, zdaniem którego ukraińskie drony i przeciwpancerne pociski kierowane sprawiły, że "czołgi mogą działać już tylko z ukrytych pozycji".

FGM-148 Javelin to system typu "odpal i zapomnij" (po wystrzeleniu nie trzeba już naprowadzać pocisku na cel, głowica naprowadzająca posiada sensor podczerwieni, który widzi termiczny obraz celu) opracowany przez koncern Lockheed Martin. Zasięg rażenia wykorzystywanych w nim pocisków jest zależny od wersji wyrzutni. Starsze wersje umożliwiają atakowanie celów na dystansie do ok. 2 km, podczas gdy w nowszych wersjach zasięg to nawet ponad 4,5 km.