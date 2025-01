Miały być niezwyciężone. W Ukrainie pokonało je błoto

W ocenie brytyjskiego analityka z punktu widzenia ukraińskich żołnierzy najbardziej problematyczna okazuje się masa czołgu Challenger 2 , która przekracza 60 t. W połączeniu z szerokimi gąsienicami (zaprojektowanymi z myślą o pokonywaniu m.in. piaszczystych terenów), silnikami słabszymi niż w czołgach Leopard czy Abrams oraz specyficznymi warunkami panującymi w Ukrainie (częste wahania temperatur i gleby o wysokiej zawartości próchnicy pochłaniające znaczne ilości wody) przekłada się to na zauważalne problemy.

Dochodzi do sytuacji, w których czołgi Challenger 2, zachowujące pełną sprawność, nie nadają się do walk - po prostu grzęzną w ukraińskim błocie. Z kolei np. czołgi Leopard 2 radzą sobie w takich sytuacjach znacznie lepiej .

Masa czołgu Challenger 2 to pokłosie zastosowania w nim m.in. wielowarstwowego pancerza Chobham/Dorchester. To właśnie dzięki niemu wchodząc do służby w 1994 r. Challenger 2 miał opinię najwytrzymalszego czołgu na świecie. Wypadł bardzo pozytywnie m.in. w walkach podczas II wojny w Zatoce Perskiej i nawet dziś, podczas wojny w Ukrainie, jego wytrzymałość jest oceniania ponadprzeciętnie.