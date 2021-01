Seks-roboty w małżeństwie. Psycholog zapytał par, co o tym sądzą

Seks-roboty stają się coraz bardziej zaawansowane, a co za tym idzie, pojawia się więcej pytań dotyczących ich roli w społeczeństwie. Psycholog zapytał par m.in. czy można zdradzić współmałżonka z robotem. Odpowiedzi były zaskakujące.

Rozwój branży seks-robotów w ostatnim czasie mocno przyspieszył, a maszyny stają się coraz bardziej zaawansowane. Producenci są zdania, że w tym roku nastąpi znaczący wzrost sztucznej inteligencji maszyn, a co za tym idzie, będą mogły się one uczyć zupełnie nowych zachowań.

Już teraz najbardziej zaawansowane seks-roboty są w stanie prowadzić rozmowę i opowiadać dowcipy. A powstanie maszyn obdarzonych pozorną wolną wolą wzbudziło burzliwe dyskusje w środowisku socjologów i psychologów.

Psycholog David W. Wahl zwrócił uwagę, że ewolucja seks-robotów może prowadzić do poważnych psychologicznych i społecznych konsekwencji. Zdecydował się porozmawiać z kilkunastoma małżeństwami, czy widzą rolę maszyn w związkach i jaki stosunek mieliby np. do zdrady z seks-robotem. Ekspert zauważył, że żadna z par nie była w stanie udzielić jednoznacznych odpowiedzi, ale wskazała zarówno na zalety, jak i wady tej technologii.

Zdrada z seks-robotem?

- Zapytałem kilka par małżeńskich, jak by się czuli, gdyby przyszli do swojego małżonka uprawiającego seks z robotem - wyjaśnia David W. Wahl. - W każdym przypadku reakcje były takie same. Z jednej strony czuli, że to niewiele więcej niż masturbacja. Z drugiej strony martwili się, że ich partner tworzy z seks-robotem emocjonalne więzi.

Coraz bardziej rozwinięta SI seks-robotów, prowadzi, zdaniem eksperta, do postawienia bardzo ważnego pytania natury moralnej: czy uprawianie seksu ze sztuczną inteligencją jest aktem niewierności? Naukowiec zauważa również pojawiające się kwestie uprzedmiotowienia kobiet, ponieważ w tym momencie większość robotów jest budowana na ich podobieństwo.

Osoby, które wzięły udział w badaniu, wskazywały jednak na wiele zalet takich robotów. Wszyscy byli zgodni, że w przypadku osób samotnych, seks-robot może poprawiać nie tylko samopoczucie podczas czynności seksualnych, ale również przez tworzenie relacji z robotem.

Co ciekawe, tego samego zdania jest Nancy S. Jecker, bioetyczka z Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, która zauważyła, że seks-roboty mogą pomóc seniorom zwalczyć uczucie wyobcowania i samotności.

Z kolei pary, które rozważały trójkąt, sugerują, że seks-robot jest zdrową alternatywą, która pozwoli "ominąć komplikacje związane z włączeniem trzeciego człowieka". Psycholog zwrócił również uwagę na to, może to być "dobre narzędzie do uczenia się i zdobywania doświadczeń seksualnych przed nawiązaniem relacji międzyludzkich".

Przeciwnicy zwracają jednak uwagę, że współżycie z robotami spowoduje zmniejszenie ludzkiej empatii.

- Istnieje obawa, że ​​niewłaściwe powiązania emocjonalne będą miały negatywne konsekwencje psychologiczne dla osób bezbronnych. Wreszcie, niektórzy martwią się dynamiką interakcji wynikającą z użycia robotów seksualnych, które zapewniają nierealistyczne oczekiwania, gdy jednostka przechodzi od seksu z robotem do płci ludzkiej - dodaje David W. Wahl.

"Brakuje solidnych badań naukowych"

Temat robotów seksualnych ma znaczenie moralne, psychologiczne i społeczne, które zasługuje na poważne badanie, zwraca uwagę psycholog i dodaje, że na razie brakuje badań naukowych, które pozwoliłby jednoznacznie określić rolę seks-robotów.

W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez Koverola, Drosinou, Palomäki, Halonen, Kunnari, Repo, Lehtonen i Laakasou (2020), uczestnicy badania uważali, że płacenie za seks z robotem jest bardziej akceptowalne niż za płacenie za inne usługi.

Inne badanie przeprowadzone przez Scheutza i Arnolda (2016) dostarczyło danych wskazujących na to, że kobiety są mniej skłonne do używania robotów seksualnych niż mężczyźni. Co więcej, młodsi uczestnicy badania częściej potępiali użycie robotów.

Czy seks-roboty będą zawsze postrzegane jedynie jako gadżety erotyczne? A może wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będą nabywać większej świadomości, co spowoduje społeczno-psychologiczne implikacje? David W. Wahl w swoim badaniu nie dał jasnej odpowiedzi, ale jest zdania, że konieczne jest prowadzenie kolejnych badań.