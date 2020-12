Seks-roboty mogą być pomocą dla starszych osób. Tak twierdzi część ekspertów

Skoro każdy z nas potrzebuje przyjemności i czułości, to także osoby starsze. A skoro często zdarza się, że są one samotne, w sukurs mogą przyjść seks-roboty. Wtedy cały świat stanie się piękniejsze. Taki stanowisko przedstawia coraz więcej ekspertów – co istotne, z różnych dziedzin.

Seks-roboty podczas targów AVN w Las Vegas w styczniu 2020 r. (Getty Images, Fot: Ethan Miller)