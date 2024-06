Ściągają posiłki. Takiej artylerii rosyjska armia jeszcze nie miała

O wzmocnieniu rosyjskiej armii haubicoarmatami 2S43 Małwa pisze m.in. ukraiński portal Militarnyj. Powołuje się na informacje podane przez rosyjski koncern Rostec, który podał, że "dostarczył armii partię najnowszych samobieżnych haubic kołowych Małwa kal. 152 mm".

2S43 Małwa dla rosyjskiej armii

Testy tego systemu artyleryjskiego dobiegły końca dopiero w zeszłym roku. Jak zauważył Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, jest to, jak na rosyjską armię, system rewolucyjny. W przeciwieństwie do starszej tego typu broni produkowanej w ZSRR i Rosji został wyposażony w kołową trakcję, co zapewnia mu dużą mobilność. Rostec korzysta tutaj z podwozia wojskowego samochodu ciężarowego BAZ-6010-027 8×8.

Najważniejszym elementem 2S43 Małwa jest jednak haubica 2A64 kal. 152 mm z magazynem mieszczącym 30 sztuk amunicji. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że zapewnia szybkostrzelność na poziomie 7-8 strzałów na minutę oraz duży zasięg rażenia. W przypadku standardowej amunicji wynosi on ok. 25 km, ale przy skorzystaniu z amunicji z gazogeneratorem donośność wzrasta do ok. 36 km.

"Haubice są przeznaczone do niszczenia stanowisk dowodzenia, obiektów obronnych, systemów artyleryjskich i rakietowych, systemów obrony powietrznej, kolumn pojazdów opancerzonych i personelu wroga" - piszą o 2S43 Małwa konstruktorzy tej broni.

Nowa broń na ukraińskim froncie

Kompletny system osiąga masę bojową do 32 t. Pojazd jest wyposażany w silnik o mocy 470 KM, dzięki czemu może poruszać się z prędkością nawet 80 km/h, a jego zasięg operacyjny dochodzi do 1100 km. W terenie 2S43 Małwa może pokonywać pionowe przeszkody o wysokości do ok. 0,6 m oraz rowy o szerokości do 2 m.

Rostec nie ujawnił, jak dużą partię haubicoarmat 2S43 Małwa dostarczył rosyjskiej armii. Ukraińcy odnotowują jednak ten fakt nieprzypadkowo. Na początku czerwca br. najnowszy system artyleryjski Rosjan dołączył do grona broni, jaka jest wykorzystywana na ukraińskim froncie.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski