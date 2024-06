Rosjanie sięgnęli po 2S43 Małwa. Czegoś takiego na froncie jeszcze nie było

Rosyjska samobieżna haubicoarmata 2S43 Małwa to jeden z najnowszych dodatków do wyposażenia armii Putina. Broń zaprojektowana przez Centralny Instytut Badawczy "Buriewiestnik" z Niżnego Nowogrodu i produkowana przez zakłady Urałwagonzawod po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 2020 r. Wówczas też ruszyły jej państwowe testy. Pierwsze egzemplarze haubicoarmat 2S43 Małwa zostały natomiast wcielone do służby dopiero w październiku 2023 r.

2S43 Małwa - nowa broń zauważona na froncie

2S43 Małwa została opracowana w ramach inicjatywy badawczo-rozwojowej "Nabrosok". Jest to rozwiązanie osadzone na podwoziu kołowym BAZ-6010-027 Voshchina 8x8 i uzbrojone w gwintowaną lufę kal. 152 mm, znaną jako 2A64, taką samą jak ta, którą Rosjanie wykorzystali w innej haubicy samobieżnej - 2S19 Msta-S. W praktyce oznacza to, że zasięg jej ognia (w zależności od wykorzystanych pocisków) może wynosić nawet do 30 km.

Według Rostec Małwa może poruszać się z maksymalną prędkością 80 km/h, a jej zasięg operacyjny to ok. 1100 km. Armatohaubica mam masę bojową 32 tony, długość 13 m, szerokość 2,75 m i wysokość 3,1 m. Jej szybkostrzelność wynosi do 7 pocisków na minutę. Ładowanie pocisków odbywa się ręcznie. Odpowiadają za to członkowie 7-osobowej załogi 2S43 Małwa. Warto zaznaczyć, że ta armatohaubica posiada opancerzoną kabinę. Zapewnia on ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej i odłamkami pocisków artyleryjskich.

Głównym zadaniem 2S43 Małwa jest niszczenie stanowisk dowodzenia, struktur obronnych, baterii artylerii i moździerzy, systemów obrony powietrznej, formacji pojazdów opancerzonych, czy siły żywej. Jak zwraca uwagę serwis Army Recognition 2S43 Małwa może być przewożona samolotami transportowymi Ił-76, co ułatwia jej szybkie rozmieszczenie w strategicznych lokalizacjach.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski