Rok 2024 będzie rekordowy. Chodzi o emisję CO2

Według najnowszego raportu "Global Carbon Budget 2024", który został przedstawiony podczas konferencji klimatycznej COP29 w Baku, emisje dwutlenku węgla z paliw kopalnych w 2024 roku osiągną rekordowy poziom 37,4 mld ton. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim, również rekordowym rokiem.

Grupa naukowców z Global Carbon Project, zrzeszająca 86 organizacji badawczych z całego świata, wskazuje, że choć tempo wzrostu emisji CO2 z paliw kopalnych nieco zwalnia dzięki rozwojowi energii odnawialnej i rosnącej liczbie pojazdów elektrycznych, to jednak emisje wciąż rosną. Problemem jest fakt, że naturalne ekosystemy mogą nie być już w stanie pochłaniać i magazynować dwutlenku węgla w dotychczasowym zakresie.

W 2023 roku zdolność ekosystemów lądowych do absorpcji CO2 spadła o 28 proc. w porównaniu ze średnią z poprzedniej dekady. Przyczynami takiego stanu rzeczy jest wiele. Są to m.in. rekordowe temperatury, susze w Amazonii, potężne pożary lasów w Kanadzie oraz wpływ zjawiska El Niño. "Global Carbon Budget" to coroczny bilans emisji dwutlenku węgla i efektywności naturalnych pochłaniaczy, takich jak lasy i oceany.