Satelity Starlink nad Polską. Nie tylko one będą widoczne

Jak podaje serwis Nocne Niebo, drugi przelot będzie krótki, ale widoczny dla wszystkich obserwatorów na terenie Polski. Rozpocznie się on ok. 20:14. Przelot Starlinków rozpocznie się na zachodnim niebie. Będą one kierować się w stronę wschodniego horyzontu. Będą widoczne maksymalnie do 40 stopni wysokości nad horyzontem, później wejdą w cień Ziemi.