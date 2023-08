Saperzy rozbrajają tysiące niewybuchów. Polacy wciąż je znajdują

W latach 1945-1956 na terenie Polski przeprowadzono akcję rozminowywania i oczyszczania jej terytorium z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. We wspomnianym dokumencie Onyszkiewicz wyjaśnił: "w tym czasie saperzy usunęli i zlikwidowali blisko 15 mln sztuk różnego rodzaju min, niewypałów oraz pocisków i bomb. Stanowi to 99 proc. wykrytych i zniszczonych w okresie powojennym min i 77 proc. innych materiałów niebezpiecznych". Zaznaczył też, że podczas prac zginęło 640 saperów.

Warto też pamiętać, że znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy. Policja przypomina, że materiały wybuchowe, które wykorzystuje się w technice wojskowej "w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe".

Dlatego zabezpieczenie tego typu niebezpiecznych przedmiotów warto zostawić wyszkolonym jednostkom, które przewiozą niewybuch na poligon w celu detonacji lub w razie potrzeby zdetonują go w miejscu znalezienia. Saperzy posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę, ale i sprzęt pozwalający na wykonanie wspomnianych prac w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Są to m.in. pojazdy saperskie na nowoczesnych podwoziach, Kontenerowe Magazyny Materiałów Wybuchowych, urządzenia dźwigowe, czy system informatyczny PATROL. Ten ostatni pozwala na ewidencjonowanie niewybuchów i powiadamianie o zgłoszeniach drogą elektroniczną.

Jeśli chodzi o pojazdy saperskie, jako przykład można podać polskiej produkcji Topolę. Pojazd saperski Topola został opracowany przez firmę AMZ-Kutno na bazie samochodu Iveco Daily. Jest to pojazd pozwalający na transport 6-osobowego patrolu saperskiego, a także niewypałów i niewybuchów do miejsc ich detonacji. Umożliwia mu to specjalny pojemnik przeciwwybuchowy o masie około 1,5 t. Jak podaje Wojsko Polskie, można w nim transportować praktycznie wszystkie rodzaje niewypałów czy niewybuchów o masie do 50 kg i równowartości siły wybuchu do 3,5 kg trotylu w jednym pocisku.