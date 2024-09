Sankcje w końcu zadziałały? Rosjanie mają problemy z produkcją Su‑57

Analitycy z grupy Frontelligence Insight opublikowali szczegółowe informacje dotyczące tego, co przyprawia Rosjan o największy ból głowy. Powołują się na dokumentację, która wyciekła z biura rosyjskiego producenta elektroniki wojskowej Mikroprbor zaopatrującego m.in. zakłady należące do koncernu Ałmaz-Antiej. Dokonując jej analizy analitycy z grupy Frontelligence Insight ustalili, że produkcja Su-57 może być zagrożona, ponieważ zaczyna brakować kilku kluczowych zachodnich komponentów.

O jednym z ostatnio wykrytych przypadków pisał Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski. Z raportu przygotowanego przez grupę InformNapalm wynika, że rosyjskie samoloty Su-30SM latają dzięki komponentom wyprodukowanym we Francji . Śledztwo zaprowadziło do Kazachstanu, gdzie część dystrybutorów zachodnich firm sprzedawało zakazane komponenty do Rosji.

Su-57 to rosyjski myśliwiec piątej generacji, który został opracowany jako konkurent amerykańskiego F-22 Raptor. Jest nazywany najnowocześniejszych samolotem Rosjan, który ostatnio zaczął pojawiać się nad Ukrainą. Może przenosić m.in. zmodernizowane pociski Ch-58 osiągające bardzo dużą szybkość (nawet 3,6 Ma). Sam myśliwiec może natomiast poruszać się z prędkością do ok. 2 Ma, czyli ponad 2450 km/h. Jest w stanie operować na pułapie do 20 tys. m.