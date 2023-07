Pomoc z dalekiej północy. Wspomogą Ukrainę bronią i amunicją

To już 17. pakiet przygotowany przez ten skandynawski kraj dla Ukrainy. Z oficjalnego komunikatu prasowego dowiadujemy się, że jego wartość wynosi 107 mln euro. Od początku trwającego konfliktu zbrojnego Finlandia wspomogła Ukrainę na różne sposoby za łączną kwotę 1,2 mld euro.

Lista fińskiego sprzętu, jaki trafił do Ukrainy od początku tej wojny obejmuje m.in. karabiny maszynowe, kamizelki, amunicję różnego kalibru, moździerze KRH kal. 120 mm , a także transporty opancerzone Sisu XA-180/185 i czołgi Leopard 2R służące do usuwania min.

Nie potwierdzono, co dokładnie będzie zawierał najnowszy pakiet pomocowy. Określenie mówiące o amunicji i broni przeciwlotniczej nie jest precyzyjne. Fińscy politycy stwierdzili, że to działanie celowe. W ten sposób chcą zadbać o spokojną dostawę do miejsca docelowego. Padły przy tym zapewnienia, że przy podejmowaniu decyzji o uwzględnieniu danych pozycji na liście brane są pod uwagę nie tylko zasoby fińskiej armii, ale też potrzeby zgłaszane przez Ukraińców. Portal Militarny zauważa, że z najprawdopodobniej głównym elementem wchodzącym w skład tej transzy pomocowej będą działa przeciwlotnicze 23 ItK 95.