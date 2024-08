Są w stanie wojny z Rosją. Podarowali Ukrainie bardzo cenny sprzęt

Ok, rozumiem

Japoński system do rozminowywania terenu Nikken BM307-V16 w Ukrainie.

Japonia nie zdecydowała się dostarczyć Ukrainie broni, ale zapewnia inne bardzo ważne środki takie jak np. leki, systemy komunikacji oraz sprzęt do rozminowania w postaci pojazdów Nikken BM307-V16. Przedstawiamy osiągi tych najcięższych pojazdów dostarczonych Ukrainie przez Japonię.

Japonia, mimo ogromnej odległości dzielącej ją od Ukrainy, dość aktywnie wspiera Kijów od początku rosyjskiej inwazji. Może być to związane z tym, że formalnie Japonia jest w stanie wojny z Rosją zajmującą Kuryle od końca II wojny światowej, ponieważ traktat pokojowy nie został zawarty pomiędzy tymi dwoma państwami.

Jednakże ze względu na ograniczenia dotyczące eksportu uzbrojenia dotychczasowa japońska pomoc dla Ukrainy ograniczała się maksymalnie do sprzętu ochronnego pokroju np. kamizelek kuloodpornych, hełmów czy małych dronów.

Drugą istotna darowizną Tokio była mieszanka 100 pojazdów Toyota High Mobility Vehicles, Mitsubishi Type 73 Light i ciągników gąsienicowych Morooka. Teraz do tego grona dołącza sześć pojazdów do rozminowywania Nikken BM307-V16, a ostatecznie mają zostać łącznie 22 sztuki.

Nikken BM307-V16 - koparka Hitachi ZX160 do zadań specjalnych

System Nikken BM307-V16 to wyspecjalizowany sprzęt do rozminowywania zbudowany w oparciu o koparkę Hitachi ZX160, który powstał w wyniku zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do pomocy w rozminowaniu Kambodży.

Japońska firma Nikken po prostu wykorzystuje koparki Hitachi ZX160 o masie koło 17 ton jako bazę do modernizacji obejmującej opancerzenie kabiny operatora poprzez dodanie płyt ze stali pancernej i szyb ze szkła pancernego. To powoduje zwiększenie masy do 19 ton, ale po zamontowaniu na wysięgniku trału przeciwminowego uzyskuje się łatwy w obsłudze i konserwacji sprzęt, z którym poradzi sobie każdy operator koparki.

Nagranie z testów wytrzymałości systemów do rozminowywania Nikken BM307-V16 i innych

Japończycy chwalą się, że maszyna jest w stanie przetrwać eksplozję 10 kilogramów trotylu. Jest to więcej niż zawiera niezwykle popularna w Ukrainie mina przeciwpancerna TM62 zdolna poważnie uszkodzić lub wyeliminować czołgi. Z tego względu japońska dostawa sprzętu do rozminowania to bardzo duża pomoc dla Ukrainy, której ogromne obszary w regionach przyfrontowych są bardzo gęsto zaminowane.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski