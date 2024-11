Są już w Gdańsku. Potężne maszyny zasilą polskie wojsko

"Polska wzmacnia swoją obronność" informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego na platformie X. We wpisie zaznaczono, że do Polski dotarł właśnie kolejny transport armatohaubic K9 Thunder z Korei Południowej. Oprócz nich Koreańczycy dostarczyli czołgi K2 oraz moduły do wyrzutni Homar-K.

Transport, który dotarł do Polski obejmował 12 armatohaubic samobieżnych K9, dziewięć czołgów K2 oraz osiem modułów do wyrzutni Homar-K. Ten sprzęt to istotne wzmocnienie polskiej armii. Według wiceministra Pawła Bejdy do tej pory Wojsko Polskie otrzymało już 120 armatohaubic K9, 71 czołgów K2 oraz 54 moduły do wyrzutni Homar-K.

K9 Thunder - haubice samobieżne dla polskiej armii

Polska zamówiła łącznie 364 koreańskich armatohaubic K9 Thunder. Umowy przewidują dostawę modeli K9A1 oraz K9PL (218 sztuk w wersji K9A1 i 146 w wersji K9PL), które wyróżniają się dużą siłą ognia i nowoczesnym wyposażeniem. Zamówienia obejmują również szkolenie personelu oraz transfer technologii, co umożliwi integrację koreańskiego sprzętu z lokalnym przemysłem obronnym.

K9 Thunder, produkowana w Korei Południowej, to samobieżna armatohaubica na podwoziu gąsienicowym o kalibrze 155 mm i długości lufy 52 kalibrów. Może razić cele na dystansie do 40 km, a maksymalna szybkostrzelność wynosi 6 strz./min. Armatohaubica waży 52 tony, a jej prędkość maksymalna to 67 km/h. Wyposażenie w zaawansowane systemy, takie jak TOPAZ, pozwala szybko zareagować na zagrożenie, otwierając ogień w kilka sekund po wykryciu celu. Dzięki tej technologii, Polska może skutecznie modernizować swoje siły artyleryjskie, zastępując starszy sprzęt przekazany Ukrainie.

Nowe czołgi dla armii

Transport z Korei Południowej obejmował również czołgi K2. Polska zamówiła 180 czołgów tego typu, z planami pozyskania łącznie ponad 800 maszyn w wersji K2PL. Inicjatywa ta obejmuje również uruchomienie produkcji na terenie Polski, planowane na 2026 r. Czołgi dostarczone w pierwszej fazie będą zmodernizowane do wersji K2PL, co znacząco poprawi ich dostosowanie do specyficznych wymagań Wojska Polskiego.

K2 Black Panther to nowoczesny czołg, który wyróżnia się masą około 55 ton i napędzany jest silnikiem Diesla o mocy 1500 KM. Wyposażony w armatę kal. 120 mm CN08 zapewnia precyzyjne strzały na duże odległości oraz zdolność do przebijania najtwardszych pancerzy. Czołg jest obsługiwany przez trzyosobową załogę i osiąga szybkostrzelność na poziomie 10 strzałów na minutę.