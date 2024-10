Armenia zdecydowała, że segment lufowy artylerii będzie budowany w porozumieniu z Paryżem. Podczas Eurosatory 2024 minister obrony Suren Papikyan i minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu podpisali umowę, w której myśl do zakaukaskiego państwa trafi 36 kołowych jednostek artyleryjskich CAESAR kal. 155 mm. Wielkim znakiem zapytania pozostaje to na jaki wariant zdecydowała się Armenia albo na jaki pozwoliły temu państw zasoby budżetowe. Na okolicznościowym zdjęciu ministra obrony Armenii i ministra sił zbrojnych Francji widoczny jest model armatohaubicy w wariancie Mk. I jaki obecnie jest najliczniejszą odmianą CAESAR-a. Może to sugerować, że nabyto tę wersję jako fabrycznie nową lub też pozyskano pojazdy używane pochodzące z zasobów francuskich wojsk lądowych.

Wprawdzie w październiku 2023 r. pojawiły się informacje, że Armenia rozważa ich modernizację z pomocą indyjskiego przemysłu obronnego, ale nadal w tym zakresie brak konkretnych informacji. W uzbrojeniu pozostaje też pięć T-55 i trzy T-54, ale służą one do szkolenia. W ramach ciekawostki należy przypomnieć, że Armeńczycy w kwietniu 2016 r. otrzymali od Moskwy jeden czołg T-90S będący nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w biathlonie czołgowym, międzynarodowej rywalizacji załóg pancernych na podmoskiewskim poligonie Ałabino.

Tak więc modernizacja armeńskiej pancerki jest nieodzowna, chcąc nadążyć za zmieniającymi się realiami pola bitwy. Być może kontakty z południowokoreańskim przemysłem obronnym zaowocują pozyskiwaniem na przykład zmodernizowanych K1A2 (we wrześniu Seul poinformował o zakończeniu ich dostaw) zamiast Czarnych Panter. Z pewnością czas pokaże, która z proponowanych opcji znajdzie zastosowanie. Za pozyskaniem południowokoreańskich czołgów przemawia z pewnością przystosowanie do walki w obszarach górzystych , które stanowią 86% terytorium Armenii.

Czarna Pantera jest uważana za jeden z najdroższych czołgów na świecie, a koszt jednostkowy kształtuje się na poziomie niespełna 9 milionów dolarów. A do tego dochodzą wszelkie koszty logistyczne, które zwiększą wartość zamówienia. Armenia – która do najbogatszych nie należy – chcąc kupić te czołgi powinna sięgnąć głęboko do kieszeni. Pytań jest wiele, bo skąd brać na to nie pieniądze, a także czy będzie to rozsądny wydatek? Armenia nie ma własnych funduszy, ale być może będzie mogła skorzystać z amerykańskiego planu pomocy, w tym 250 milionów dolarów niedawno wyasygnowanych przez United States Agency for International Development. Aby łatwiej otrzymać środki z amerykańskiego budżetu Erywań prawdopodobnie podjął decyzję o wysłaniu starego posowieckiego sprzętu wojskowego Siłom Zbrojnym Ukrainy. Czy Czarne Pantery będą jeździć po kaukaskich polach bitewnych? Czas pokaże.