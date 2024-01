Sprawdzili Zegar Zagłady. Wskazuje bezprecedensowe zagrożenie

"Nie popełnij błędu" – zaznaczają eksperci z Bulletin of the Atomic Scientists. To właśnie oni 77 lat temu uruchomili Zegar Zagłady, by zwrócić uwagę ludzkości na zagrożenie wojną atomową. Teraz zagrożeń dla ludzkości jest więcej. A ustawienie wskazówek w tym samym miejscu, co rok temu, absolutnie nie oznacza tego, że możemy mówić o stabilności.