"Zegar Zagłady" wciąż tyka. Świat coraz bliżej katastrofy

O położeniu wskazówek "Zegara Zagłady" każdego roku decyduje specjalna rada The Bulletin of the Atomic Scientists przy wsparciu Rady Sponsorów, w skład której wchodzi 10 laureatów Nagrody Nobla. W 2024 r. eksperci zdecydowali, że drugi rok z rzędu będzie wskazywał on 90 sekund do północy. Jest to godzina "najbliżej globalnej katastrofy w historii", co odzwierciedla obecną sytuację na świecie.