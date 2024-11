Wyłącz w ustawieniach telefonu. Efekty zobaczysz natychmiast

Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z automatycznej regulacji jasności, która dostosowuje poziom do oświetlenia otoczenia. Jeśli jednak system ustawia jasność zbyt agresywnie, warto ręcznie ustawić optymalny poziom, zapewniając sobie wygodę i oszczędność baterii. Możesz także włączyć tryb ciemny, który zmienia kolory interfejsu na ciemniejsze, co również wpływa na oszczędność energii, zwłaszcza w przypadku wyświetlaczy OLED.

Kolejnym sposobem na oszczędzanie energii jest aktywowanie trybu oszczędzania baterii, który ogranicza działanie aplikacji w tle, zmniejsza częstotliwość synchronizacji i obniża wydajność procesora. To dobre rozwiązanie, gdy poziom naładowania baterii jest niski, a nie masz dostępu do ładowarki.

Tryb ten jest zazwyczaj dobrze zoptymalizowany i nie wpływa znacząco na korzystanie z telefonu. Ważne jednak, aby nie używać go na co dzień, ponieważ może ograniczać niektóre funkcje, takie jak powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Powiadomienia i aplikacje działające w tle również mają znaczący wpływ na zużycie energii. Warto ograniczyć synchronizację danych tylko do najważniejszych aplikacji, takich jak poczta czy komunikatory. Można np. ustawić, aby poczta synchronizowała się raz na godzinę, a nie co kilka minut. To samo dotyczy aplikacji społecznościowych – powiadomienia z mniej istotnych źródeł mogą zostać wyłączone, aby zaoszczędzić energię.