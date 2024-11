Giętka elektronika. Zwijane ekrany na nowo

Badacze z Virginia Polytechnic Institute and State University przedstawili na łamach magazynu "Nature Electronics" nowatorskie podejście do tworzenia elastycznych płytek drukowanych. Opracowana metoda umożliwia efektywny przepływ prądu między warstwami układu bez konieczności wiercenia otworów, co jest kluczowe w miniaturyzacji i elastyczności przyszłej elektroniki. Choć do zastosowań komercyjnych jest jeszcze daleko, pokazuje to nowy kierunek w rozwoju elastycznej elektroniki.