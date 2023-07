Atomowy "Frankenstein" powrócił. Nie było go od trzech lat

Ostatecznie jednak francuskie ministerstwo obrony podjęło decyzję, by przywrócić atomowy okręt do życia. Do naprawy zaangażowano drugi okręt podwodny Saphir, który posłużył jako dawca części. Dwie maszyny "złączono" w jedną i po trzech latach oddano do użytku łódź Perle klasy Rubis.