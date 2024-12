Turcja kupuje samoloty transportowe. Mogą posłużyć jako tankowce

Wielka Brytania przez lata była użytkownikiem różnych wersji samolotów transportowych C-130, jednak zostały one ostatecznie wycofane w 2023 roku. Uzasadnieniem była chęć oszczędności budżetowych, a także wprowadzanie do służby coraz większej liczby samolotów Airbus A400M, które przejmują zadania Herculesów. Dowództwo brytyjskiego lotnictwa uznało, że utrzymywanie w służbie dwóch typów podobnych samolotów jest nieefektywne w związku z czym zdecydowano o wycofaniu C-130 i wystawieniu ich na sprzedaż.

Nowe samoloty uzupełnią turecką flotę

RAF posiadał w wyposażeniu dwie odmiany Super Herculesów. Pierwsza była oznaczona Hercules C4 i jest to C-130J-30 o wydłużonym kadłubie i większych możliwościach transportowych. Natomiast Hercules C5 to standardowy C-130J. Te ostatnie szybciej znalazły nowych nabywców. Pięć sprzedano do Bangladeszu, jeden do USA, a dwa do Bahrajnu. W ten sposób na składowisku w Cambridge pozostało trzynaście wydłużonych C-130J-30 i dwa standardowe C-130J. Bardziej prawdopodobne jest, że Turcja zakupi samoloty w wydłużonym wariancie, które uzupełnią jej flotę klasycznych Herculesów w odmianach C-130B i C-130E.

C-130J Hercules C5 Royal Air Force, fot. Maciej Hypś © Licencjodawca

Oba warianty mają już swoje lata, ponieważ weszły do produkcji w latach 60. Początkowo Turca kupiła cztery samoloty C-130E dostarczone w 1964 r. W kolejnych latach pozyskiwano kolejne maszyny tego typu. W 1991 r. odkupiono od US Air Force sześć C-130B. Z kolei w 2011 r. od Arabii Saudyjskiej odkupiono sześć kolejnych C-130E. Dzisiaj w służbie pozostaje 13 C-130E i sześć C-130B. Wszystkie są wykorzystywane przez 222. eskadrę lotnictwa transportowego z bazy Erkilet. Oba modele przeszły modernizację ERCIYES polegającą na wymianie awioniki na cyfrową, spełniającą współczesne wymagania przepisów ruchu lotniczego. Po modernizacji samoloty mają służyć do około 2040 r. Ponadto flota lotnictwa transportowego Turcji składa się z A400M oraz lekkich CN235M.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Herculesy były wykorzystywane w czasie inwazji Turcji na Cypr

Herculesy odkupione od Wielkiej Brytanii będą cennym uzupełnieniem tureckiej floty samolotów transportowych, która jest intensywnie wykorzystywana w różnych zakątkach świata. Herculesy były wykorzystane m.in. w 1974 r. w czasie tureckiej inwazji na Cypr. Z kolei A400M w latach 2014-2015 operowały w Afryce przewożąc wojsko, wyposażenie humanitarne i materiały przeznaczone do walki z epidemią wirusa Ebola. Tureckie samoloty utrzymywały także most powietrzny z Afganistanem. Od lat 60. wiele pomniejszych zadań wykonywała również flota wycofanych już teraz samolotów transportowych C-160 Transall. Zostały one ostatecznie wycofane w tym roku, przez co ich zadania musiały przejąć pozostałe samoloty. Stąd też idea powiększenia floty maszyn transportowych o Herculesy odkupione od Royal Air Force.

RAF wycofał swoje Herculesy w 2023 r., fot. Maciej Hypś © Licencjodawca

Samolot transportowy Lockheed Martin C-130J Super Hercules to zmodernizowana wersja legendarnego C-130, charakteryzująca się unowocześnionymi systemami awioniki, większą wydajnością oraz wszechstronnością operacyjną. Maszyna jest napędzana czterema silnikami turbośmigłowymi Rolls-Royce AE 2100D3 o mocy 4637 KM każdy. Dzięki nim samolot osiąga prędkość przelotową 643 km/h i zasięg 5250 km przy maksymalnym załadunku. Wersja C-130J ma długość 29,3 m, podczas gdy wydłużona wersja C-130J-30 mierzy 34,37 m, co pozwala na przewóz większych ładunków lub większej liczby żołnierzy. Rozpiętość skrzydeł wynosi 40,4 m, a maksymalna masa startowa to 74 389 kg.

Turecki C-130E, fot. Maciej Hypś © Licencjodawca

Ładowność samolotu do 19 ton umożliwia transport żołnierzy, sprz ętu wojskowego, pojazdów czy ładunków humanitarnych. Samolot może być także używany w roli tankowca powietrznego czy samolotu medycznego. Dzięki swojej niezawodności, elastyczności oraz zdolności do operowania z krótkich pasów startowych C-130J Super Hercules pozostaje jednym z najbardziej wszechstronnych samolotów transportowych na świecie, zdolnym do działania w zróżnicowanych warunkach terenowych i klimatycznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji samoloty tego typu mogą operować również z trawiastych pasów startowych.