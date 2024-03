Turcja i Grecja schronią się za niemiecką tarczą. Dołączą do inicjatywy ESSI

Przystąpienie Turcji do ESSI to nie efekt dobroduszności Turków, ale przede wszystkim czysta zimna kalkulacja, że krok ten pozwoli zmniejszyć stopień alienacji Ankary od państw NATO, a w szczególności Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak to było ze zgodą na szwedzki akces do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podpisanie listu intencyjnego być może będzie języczkiem uwag podczas negocjacji w sprawie nabycia około czterdziestu samolotów wielozadaniowych Eurofighter Typhoon. Pomimo kilkumiesięcznych rozmów sprawa ta nadal pozostawała w martwym punkcie w obliczu wahań Niemiec.

Ankara z drugimi co do wielkości siłami zbrojnymi w NATO, po Stanach Zjednoczonych, od dawna rywalizuje z Grecją, a nierozwiązane spory, zwłaszcza dotyczące linii demarkacyjnych na Morzu Egejskim, od czasu do czasu podgrzewają atmosferę we wzajemnych relacjach. Tym razem jednak szefowie obu państw zgodnie wystosowali list intencyjny w sprawie przystąpienia do inicjatywy. W zeszłym roku sojusznicy z NATO przywrócili stosunki dwustronne na właściwe tory i zgodzili się rozwiązać swoje historyczne spory w drodze dialogu (co z tego wyniknie, to już osobna sprawa).