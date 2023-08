Serwis zwraca uwagę, że na zdjęciu można zobaczyć "ciemną plamę po pożarze wokół dwóch wyrzutni systemu". Po uderzeniu w S-400 doszło do detonacji rakiet, co wywołało potężne eksplozje i pożar. Objął on nie tylko sprzęt wojskowy, ale też znajdującą się wokół niego trawę. Ukraińcy na razie nie zdradzają, jakiej broni użyto do ataku na przylądku Tarchankut. Pojawiają się jednak doniesienia, że mógł to być nowy typ precyzyjnie kierowanych pocisków rakietowych.